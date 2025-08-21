Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spahn bekräftigt Abgrenzung zur AfD

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 06:40 durch Sanjo Babić
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat eine Zusammenarbeit mit der AfD abgelehnt und Spekulationen über eine Annäherung an die Partei deutlich zurückgewiesen. "Ich habe mich schon mit AfD-Parolen, Hass und Hetze auseinandergesetzt, da war manch einer meiner Kritiker noch gar nicht im Bundestag", sagte der CDU-Politiker dem "Focus".

"Ich weiß doch, wer mir in der Corona-Pandemie 'Mörder, Mörder, Mörder' hinterhergeschrien hat. Der Erste, dem diese AfD nach ihrer 'Machtergreifung' den politischen Prozess machen würde, bin doch ich."

Zu den hinter vorgehaltener Hand geäußerten Spekulationen aus Teilen der SPD, er würde eine Koalition mit der AfD eingehen wollen, sagte er: "Ich verstehe nicht, woher diese Kritik kommt. Das ist so ein sich selbst tragendes Geraune."

Quelle: dts Nachrichtenagentur


