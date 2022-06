Bezirk Niederbayern: Wahl des Bezirksvorstande der AfD

Die Alternative für Deutschland im Bezirk Niederbayern hat einen neuen Vorstand. Zur Bezirksvorsitzenden wurde mit deutlicher Mehrheit die Landtagsabgeordnete Katrin Ebner-Steiner in Eging am See gewählt. Ihr stehen Florian Haag, Johann Müller und Günter Strassberger als Stellvertreter zur Seite.

Als Schatzmeister wurde Oskar Atzinger MdL, zu seinem Stellvertreter Markus Hesse, als Schriftführerin Petra Weileder, zu ihrer Stellvertreterin Katharina Rauscher und als Beisitzer Andreas Steuerer, Christian Breu, Konrad Denk, Alfred Ortmann und Thomas Seidl gewählt. Hierzu äußert sich die neue Bezirksvorsitzende Katrin Ebner-Steiner, MdL, wie folgt: „Ich danke dem bisherigen Bezirksvorsitzenden, unserem Landeschef und Bundestagsabgeordneten Stephan Protschka für die geleistete Arbeit. Er hat den Bezirk mit ruhiger und pragmatischer Hand geführt. Angesichts des bevorstehenden Landtagswahlkampfes in 2023 wurden mit der personellen Neuaufstellung des Bezirks wichtige Weichen gestellt. Hier gilt es, entschlossen und geschlossen den Wahlkampf vorzubereiten. Alle neun niederbayerischen Kreisverbände sind in dem neuen Vorstand vertreten und ergänzen sich zu einem starken Team. Damit setzen wir ein Zeichen der Geschlossenheit. Als Bezirksvorsitzende werde ich meinen Beitrag leisten, damit die AfD mit neuer Stärke in den Landtag einziehen wird – für bürgernahe und heimatverbundene Politik. Ich danke daher den anwesenden Mitgliedern für das Vertrauen und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im neuen Bezirksvorstand.“

Bild v.l.n.r.: Johann Müller (Kreisverband Regen), Werner Aumeier (Rechnungsprüfer), Andreas Steuerer (Kreisverband Dingolfing-Landau), Thomas Seidl (Kreisverband Regen), Florian Haag (Kreisverband Rottal-Inn), Katrin Ebner-Steiner MdL (Kreisverband Deggendorf), Alfred Ortmann (Kreisverband Deggendorf), Katharina Rauscher (Kreisverband Passau), Petra Weileder (Kreisverband Deggendorf), Günter Strassberger (Kreisverband Landshut), Konrad Denk (Kreisverband Straubing-Bogen), Oskar Atzinger MdL (Kreisverband Freyung-Grafenau), Christian Breu (Kreisverband Kelheim), Markus Hesse (Kreisverband Regen), Stephan Protschka MdB, Landesvorsitzender AfD Bayern (Kreisverband Dingolfing-Landau). Quelle: AfD Deutschland