Ziemiak lobt Kretschmers "Wahlkampf-Endspurt"

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den "Endspurt" des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Landtagswahlkampf gelobt. Er freue sich, dass man mit Kretschmer an der Spitze eine "unglaubliche Aufholjagd" hingelegt habe im Vergleich zu den Umfragen der vergangenen Wochen, sagte Ziemiak am Montag dem Fernsehsender n-tv.

Auch wenn man nicht zufrieden mit dem Ergebnis vom Sonntag sei, sei man zumindest "ein Stück weit erleichtert". Zur AfD, die in Sachsen und Brandenburg zweitstärkste Kraft wurde, sagte Ziemiak, dass diese lediglich eine "Protestpartei" sei. Das zeigten die Wählerwanderungen von den Linken. "Viele Linke-Wähler von ganz links außen sind rüber gegangen zur AfD nach ganz rechts." Insofern gelte es, sich jetzt nicht auf andere zu fokussieren. "Wir müssen uns auf uns konzentrieren, die Frage, welche Lösung in der Mitte haben wir und dafür werben", so Ziemiak.

Quelle: dts Nachrichtenagentur