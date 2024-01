AfD: 1,1 Milliarden € für Migranten-Versorgung allein in Berlin: CDU weiter voll auf Merkel-Kurs!

Weiter heißt es darin: "Bedanken können sich die Berliner dafür beim regierenden Oberbürgermeister Kai Wegner (CDU). Unter Wegners Ägide wurde auch ein Winter-Abschiebestopp beschlossen, sodass sogar kriminelle Einwanderer vor der Rückführung geschützt werden.

Ohnehin sind die Abschiebezahlen unter dem CDU-SPD-Senat lächerlich gering: 19.687 neu eingewanderte Asylzuwanderer im Jahr 2023 standen nur 1.370 Abschiebungen gegenüber – das entspricht einem Anteil von noch nicht einmal sieben Prozent. Oder anderes gesagt: Für jeden Abgeschobenen kamen 14 Migranten in die Stadt. Der Wegner-Senat setzt eben lieber andere Prioritäten: Der von der CDU unterzeichnete Koalitionsvertrag fordert unter anderem eine Stärkung der „LSBTIQ*-Communitys“, einen „Queer History Month“ und den Kampf gegen „Antifeminismus“. Berlin zeigt, wie ernst es die CDU meint, wenn deren Generalsekretär Linnemann im geschichtsklitternden Wahn behauptet, Angela Merkel habe Deutschland „gut regiert“.

Unter „gut regiert“ versteht die CDU offensichtlich die weitere Ausplünderung des deutschen Steuerzahlers für Sozialmigranten aus aller Welt. Nur mit der AfD wird diese Selbstaufgabe unseres Landes gestoppt; nur mit uns werden Staatsgrenzen geschützt, Geldleistungen in Sachleistungen umgewandelt und Abschiebungen konsequent umgesetzt. Übrigens: Am 11. Februar wird die Bundestagswahl in 455 Stimmbezirken der Hauptstadt wiederholt. Dann können die Berliner mit ihrer Stimme für die AfD zeigen, was sie vom Ausverkauf unseres Landes durch die CDU halten!"

Quelle: AfD Deutschland