Berichte: Wahlpanne in Hamburg bestätigt - FDP verliert Stimmen

Die FDP muss wegen eines Auszählungsfehlers bei der Wahl am Sonntag offenbar doch noch um den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft bangen. Hinweise auf eine entsprechende Wahlpanne hätten sich bestätigt, berichten am Montagmittag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf den zuständigen Bezirkswahlleiter.

Demnach wurden Stimmen der Grünen und der FDP im Bezirk Langenhorn vertauscht. Bei der Wahl am Sonntag hatte die FDP mit einem Ergebnis von 5,0 Prozent knapp den Wiedereinzug in das Stadtparlament geschafft. Dem Vernehmen nach könnte sie nach der Wahlpanne nicht mehr auf die nötigen Stimmen kommen, um über der Fünf-Prozent-Hürde zu liegen. Quelle: dts Nachrichtenagentur