AfD: Von der Sponti- zur Kriegspartei

„Zukunft passiert nicht – wir machen sie!“ – so lautete einer der Wahlsprüche der Grünen zur Bundestagswahl vor gut einem Jahr. Und es ist keine rosige Zukunft, die sie gerade “machen”: Seit man die Ideologen um Habeck und Baerbock fast im Alleingang Deutschland regieren lässt, haben sie nicht nur die Wirtschaft, Energieversorgung und Landwirtschaft an die Wand gefahren. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Nein, sie haben auch eine 180-Grad-Wende vollzogen, wenn es um Krieg und Waffen geht. Die einstige Partei der Spontis und Pazifisten jubelt heute über jede Gelegenheit, sich in militärische Konflikte einzumischen, sich wichtig machen zu können und Deutschland damit notfalls zum Abschuss freizugeben – allem voran im Ukraine-Krieg. Die Anhänger dürften sich mittlerweile daran gewöhnt haben, dass einstige Ideale über Bord geworfen werden: Für den Kernkraftausstieg lässt man Kohledörfer abbaggern, für neue Windradplantagen werden ganze Wälder umgelegt. Und für die einst angestrebte bessere Welt holt man immer mehr gewaltbereite Migranten ins Land und lässt sie hier gewähren. Auf einem anderen Wahlplakat von 2021 war zu lesen: „Lasst uns das neue Europa bauen“. Freilich, dafür muss man das alte erst einmal abreißen. Und das machen die Grünen gerade mit Hingabe und in beispiellosem Tempo!"

Quelle: AfD Deutschland