SSW-Ratsfraktion Flensburg: Mittel für die Ertüchtigung des bestehenden Freibads Weiche bereitstellen!

Zur heutigen Pressekonferenz des Vorstandes Förder- und Trägerverein Jugendtreff Weiche e. V. Freibad Weiche sagte der Vorsitzende der SSW-Ratsfraktion Martin Lorenzen: „Der Oberbürgermeister hat auf Anfrage mitgeteilt, dass die Verwaltung Ende der Woche mit einer Vorlage für eine Zwischenlösung des Freibades Weiche kommen wird, die dann am 25.04.2024 im Finanzausschuss beraten und beschlossen werden soll."

Lorenzen weiter: "Wir freuen uns sehr, dass es endlich Bewegung seitens der Verwaltung gibt, um eine Öffnung des Freibades Weiche hoffentlich in diesem Jahr sicherzustellen. Die Initiative des SSW-Landtagsabgeordneten Christian Dirschauer, der im Februar alle Beteiligten und insbesondere das Gesundheitsministerium zusammengebracht hat, fruchtet jetzt. Ohne Christian Dirschauers Einsatz wäre die Schließung des Bades wohl endgültig gewesen.”

Die SSW-Ratsfraktion wird sich in den städtischen Ausschüssen dafür einsetzen, dass die Stadt die entsprechenden Mittel bereitstellt, um für eine Übergangsphase das Freibad Weiche wieder zu öffnen, bis in einigen Jahren ein neues Bad gebaut ist. Ein mobiles Schwimmbecken oder ein Shuttlebus zum Campusbad lehnen wir ab. Sollten die Kosten für die Ertüchtigung höher sein als die vom Freibad selbst geschätzten ca. 90.000 Euro, wäre der SSW bereit, auch mehr Mittel bereitzustellen. Denn für uns ist es von enormer Wichtigkeit, den Betrieb des Freibades in diesem Jahr und für die nächsten Jahre sicherzustellen, bis ein neues Bad fertiggestellt ist. Es ergibt keinen Sinn, das Bad jetzt zu schließen. Das würde den Verein und die sehr gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die dort geleistet wird, in Gefahr bringen."

Quelle: SSW