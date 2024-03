Ampelpolitiker sehen große Gefährdung durch islamistischen Terror

Politiker der Ampel-Koalition sehen weiterhin eine große Gefährdung durch islamistische Terroristen. "Die Bedrohungslage durch islamistische Terroristen in Europa, auch und gerade in Deutschland, ist konstant hoch", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz der "Rheinischen Post".

Zu welch abscheulichen und menschenverachtenden Taten Organisationen wie der IS in der Lage seien, belegten die zahlreichen Anschläge der letzten Jahre. "Vor diesem Hintergrund ist die Terror-Gefahr eine von zahlreichen Sicherheitsherausforderungen für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland."

Mit Blick auf die Fußball-EM fügte er hinzu: "Die deutschen Sicherheitsbehörden werden in den nächsten Monaten personell maximal gefordert sein und brauchen dafür die volle politische Unterstützung des Bundes und der Länder. Es bedarf eines beständigen und engen Austausches und verbindlicher Abstimmungen mit unseren internationalen Partnern, um die Gefahr des islamistischen Terrors konsequent zu unterbinden." FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte: "Vom IS und seinen regionalen Gruppierungen gehen weiterhin große Gefahren aus. Der Kampf gegen den menschenverachtenden Terror muss nach wie vor im Fokus der Politik und der Sicherheitsbehörden bleiben. Auch dürfen Konfliktregionen in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten nicht aus dem Blick verloren gehen."

