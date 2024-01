AfD: Scholz-Regierung bläht Ministerien und Apparat auf: Kürzt bei der Ampel, nicht bei Rentnern!

Es sind zwei Meldungen innerhalb von zwei Tagen, die den ganzen Zustand unseres Landes unter der Ampel-Regierung zeigen. Meldung 1: Fast jeder zweite Rentner in Deutschland hat monatlich weniger als 1.250 Euro zur Verfügung, ergab eine parlamentarische Anfrage im Bundestag. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Meldung 2: Die Ampel-Regierung bläht ihren Hofstaat noch weiter auf und vergrößert den Mitarbeiterstab in der Bundesverwaltung und in den Bundesministerien um weitere 11.507 Stellen. Die Ausgaben für das Personal steigen damit von knapp 36 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf über 43 Milliarden Euro im Jahr 2024!

So viel zum Thema, dass die Bundesregierung angeblich nicht in der Lage ist, Agrardiesel-Kürzungen in Höhe von 0,9 Milliarden Euro zurückzunehmen. Die Ampel muss eben Prioritäten setzen: Da Millionen von Menschen inzwischen den ideologischen Wahnsinn der etablierten Parteien erkennen und sich zunehmend dagegen auflehnen, setzt man darauf, die Massen mit Versorgungsposten ruhigzustellen. Die AfD wird diesen Trend umkehren. Statt Selbstbedienungs-Mentalität wollen wir ein Deutschland, in dem es wieder sozial zugeht und das Geld an der richtigen Stelle eingesetzt wird: Wir wollen deshalb den Rotstift beim Ampel-Apparat ansetzen und unseren Rentnern einen würdigen Lebensabend ohne Altersarmut ermöglichen!"

Quelle: AfD Deutschland