Union sieht Weltklimarat-Bericht als Mahnung für die Ampel

Angesichts der neuen Warnungen im Bericht des Weltklimarats hat der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn die Bundesregierung zur Einhaltung der deutschen Klimaschutzziele und zum Ausbau entsprechender Technologien aufgerufen.

"Der Bericht ist eine Mahnung für die Ampel, endlich das Klimaschutzgesetz einzuhalten", sagte Spahn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Mehr Kohle statt klimaneutraler Kernkraft steht dem entgegen."



Dafür müsse die Bundesregierung stärker auf neue technische Möglichkeiten setzen: "Wir brauchen eine Offensive für Klimaschutz-Technologien", so der Unionsfraktionsvize. "Ohne Abscheidung und Speicherung von CO2 wird das 1,5-Grad-Ziel kaum zu erreichen sein." Zudem werde zu wenig über Anpassungsmaßnahmen für den Klimawandel gesprochen, kritisierte Spahn: "Das Thema Anpassungen muss auf die Tagesordnung", sagte er dem RND. Der Weltklimarat (IPCC) hat in seinem an diesem Montag vorgestellten Synthesebericht betont, dass das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung ohne drastische Minderungen der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen noch in diesem Jahrzehnt bereits in den 2030er Jahren überschritten werde. Eigentlich hatte die Weltgemeinschaft im Pariser Klimaabkommen versprochen, einen höheren Anstieg möglichst zu verhindern, um noch schlimmere Auswirkungen der Erderhitzung anzuwenden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur