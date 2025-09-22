Dobrindt will Drohnen-Abwehr schärfen – Polizei & Bundeswehr gemeinsam

Nach Angaben der dts über FinanzNachrichten.de fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine engere Verzahnung von polizeilicher und militärischer Drohnenabwehr. Ziel sei eine schnellere Reaktionsfähigkeit bei Bedrohungen im In- und Ausland.

Dobrindt verweist auf die wachsende Verbreitung unbemannter Systeme – von Kleindrohnen über Aufklärung bis potenzielle Angriffe. Er verlangt abgestimmte Technikstandards, gemeinsame Übungen und klare Zuständigkeiten zwischen zivilen Sicherheitsbehörden und Bundeswehr.

Auch die Industrie soll eingebunden werden, um verfügbare Lösungen – von Störtechnik bis Sensorik – rascher in die Fläche zu bringen. Kritiker mahnen, rechtliche Grenzen und Grundrechtsschutz müssten bei jeder Ausweitung der Befugnisse gewahrt bleiben.

Quelle: ExtremNews



