Dobrindt will Drohnen-Abwehr schärfen – Polizei & Bundeswehr gemeinsam

Dobrindt will Drohnen-Abwehr schärfen – Polizei & Bundeswehr gemeinsam

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Archivbild: Ein Angehöriger der Anti-Drohnen-Einheit Russlands in der Ukraine. Bild: Sputnik / Dmitry Makeev

Nach Angaben der dts über FinanzNachrichten.de fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine engere Verzahnung von polizeilicher und militärischer Drohnenabwehr. Ziel sei eine schnellere Reaktionsfähigkeit bei Bedrohungen im In- und Ausland.

Dobrindt verweist auf die wachsende Verbreitung unbemannter Systeme – von Kleindrohnen über Aufklärung bis potenzielle Angriffe. Er verlangt abgestimmte Technikstandards, gemeinsame Übungen und klare Zuständigkeiten zwischen zivilen Sicherheitsbehörden und Bundeswehr.

Auch die Industrie soll eingebunden werden, um verfügbare Lösungen – von Störtechnik bis Sensorik – rascher in die Fläche zu bringen. Kritiker mahnen, rechtliche Grenzen und Grundrechtsschutz müssten bei jeder Ausweitung der Befugnisse gewahrt bleiben.

Quelle: ExtremNews


