Breite Mehrheit gegen Syrien-Einsatz der Bundeswehr

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen lehnt ein militärisches Engagement der Bundeswehr in Syrien ab. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus (1.015 Befragte am 18. und 19. September). Demnach sind 81 Prozent der Bundesbürger gegen militärische Aktionen der Bundeswehr in Syrien.

Lediglich 13 Prozent sind dafür, sechs Prozent machen keine Angaben. Am größten ist die Ablehnung bei Anhängern von Linkspartei (93 Prozent), Grünen (85 Prozent) und AfD (83 Prozent). Die größte Zustimmung gibt es dagegen bei Anhängern von FDP (29 Prozent), Union (17 Prozent) und SPD (15 Prozent). Die Fragestellung lautete: "Soll sich Deutschland künftig an militärischen Aktionen gegen Syrien beteiligen?" Quelle: dts Nachrichtenagentur

