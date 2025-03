Laschet erwartet Entscheidung über Bundestagspräsident "in Kürze"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Laschet erwartet, dass die Entscheidung über den künftigen Bundestagspräsidenten bald gefällt wird. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Parlamentspräsident zu werden, sagte Laschet in einem Podcast der Funke-Mediengruppe, die Entscheidung "steht in Kürze an und da muss man sehen".

Die Vorsitzenden von CDU und CSU würden einen Vorschlag machen. Sich selbst attestierte der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, "auch schon mal über Parteigrenzen hinweg zu schauen". Die neue Wahlperiode werde "eine anspruchsvolle Zeit für den Bundestagspräsidenten", fügte Laschet hinzu. Die AfD werde mit rund 150 Abgeordneten sehr laut auftreten, auf der anderen Seite gebe es aggressive Linke. "Es wird sicher schwierige Geschäftsordnungsdebatten und vieles andere geben. Also, es ist ein anspruchsvolles Amt." Quelle: dts Nachrichtenagentur