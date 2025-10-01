Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neustart-Rhetorik: Schulterschluss mit der Wirtschaft, Schluss mit Stau

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 11:42 durch Sanjo Babić
v.l.n.r. Friedrich Merz, Manfred Weber (2025)
v.l.n.r. Friedrich Merz, Manfred Weber (2025)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

ZDFheute und CDU-Verlautbarungen zeichnen das Bild eines Modernisierungskurses: Der Kanzler (CDU) verspricht eine „leistungsfähige Verwaltung“ und mehr Investitionen. Der Merkur berichtet über Zusagen aus der Wirtschaft und den Anspruch, Standortsignale zu setzen.

Im Zentrum stehen Steuer- und Investitionsreformen, Planungsbeschleunigung und eine schlanke Verwaltung. Merz fordert „mehr Effizienz in allem, was der Staat tut“ und setzt auf verlässliche Energiepreise sowie Technologieoffenheit. Die Regierung sucht dazu den Schulterschluss mit Großunternehmen und Mittelstand, um Privatinvestitionen auszulösen.

Kritik kommt von Opposition und Verbänden, die klare Prioritäten bei Bildung, Fachkräften und Infrastruktur einfordern. Entscheidend wird sein, ob Projekte bis in die Fläche wirken und die Produktivität spürbar anheben. Der Kanzler will die Fortschritte am Jahresende bilanzieren lassen.

Quelle: ExtremNews


