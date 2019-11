Kevin Kühnert sieht Juso-Wahlempfehlung für Walter-Borjans und Esken als "notwendig" an

Der am Freitag in Schwerin wiedergewählte Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert hat die Entscheidung der SPD-Nachwuchsorganisation verteidigt, im Zusammenhang mit der SPD-Vorsitzendenwahl eine Empfehlung auszusprechen. "Man sieht gerade, dass es notwendig war", meinte Kühnert im Fernsehsender phoenix (Samstag, 23. November).

Schließlich positionierten sich vor allem die bundesweit bekannteren SPD-Politiker hinter dem Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz. "Ich finde es notwendig, zu zeigen, dass das andere Paar mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken auch Rückhalt in der Partei hat - vielleicht nicht bei den Promis, aber in der Breite der Partei", verdeutlichte Kühnert seinen Standpunkt.



Der Juso-Vorsitzende, der im Dezember in den SPD-Bundesvorstand gewählt werden will, bekräftigte, auch den Weg der SPD mitzugehen, sollte sich die Partei nach einer Halbzeit-Analyse der Arbeit der großen Koalition für deren Fortsetzung entscheiden. "Wer mich für was auch immer wählt, darf davon ausgehen, dass ich mich an gemeinsam getroffene Entscheidungen dann auch halte."

Quelle: PHOENIX (ots)