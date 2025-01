Laumann mahnt Autoindustrie: "Weg muss zum Elektro-Auto führen"

Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, sieht die großen Autobauer in der Pflicht, ihr Angebot grundlegend zu erneuern.

Die finanziellen Probleme der Branche seien "hausgemacht": "Die deutsche Autoindustrie hat zu lange nur hochpreisige Autos angeboten. Wenn ich noch Schlosser wäre, könnte ich mir womöglich kein neues deutsches Modell leisten", sagte er "Ippen-Media".



In der Produktion müsse "der Weg zum Elektro-Auto führen", so der Minister, der auch Mitglied im Bundesvorstand der CDU ist. "Nur müssen die Produkte dann auch praktikabel und attraktiv sein. Daran müssen vor allem auch die Autobauer arbeiten. Derzeit ist das noch nicht so, und deshalb will nicht jeder ein E-Auto kaufen. Klar ist, dass die Politik nicht für alle Fehler der Automobilindustrie einstehen kann."

