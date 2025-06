Sebastian Maack: Frühkindliche Indoktrination in Kitas stoppen

Zu den in der Fachzeitschrift „Familienpolitische Informationen“ (Ausgabe 2/2025) veröffentlichten Forderungen des Deutschen Jugendinstituts nach verbindlicher „Demokratiebildung“ bereits im Kindergarten erklärt der stellvertretende familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Sebastian Maack: „Was das Deutsche Jugendinstitut hier als ,Grundpfeiler der Demokratie‘ verkauft, ist in Wahrheit der Versuch, Kinder noch vor der Einschulung ideologisch zu prägen. Begriffe wie ,embryonic society‘ oder die angeblich notwendige ,Verinnerlichung sozial-kultureller Muster‘ erinnern eher an Aldous Huxleys ,Schöne neue Welt‘ als an eine freiheitliche Erziehung"

Maack weiter: "Kitas sind Orte der Betreuung und elementaren Bildung, nicht staatlicher Gesinnungsprüfung. Kinder brauchen altersgerechte Förderung und unideologische Pädagogik statt frühem Meinungstraining. Alle Pläne zur zwanghaften ,Demokratiebildung‘ im Vorschulalter müssen gestoppt und die verfassungsrechtlich garantierten Erziehungsrechte der Eltern respektiert werden.“ Quelle: AfD Deutschland