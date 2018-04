AfD: Von der Leyen setzt falsche Prioritäten

„Nach der Flucht der für Rüstungsbeschaffung zuständigen Staatssekretärin Suder aus dem Verteidigungsministerium offenbart sich die ganze Lächerlichkeit der Amtsführungen von der Leyens“, sagt der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Georg Pazderski.

Pazderski weiter: „Während der Großteil des Gerätes der Bundeswehr nicht einsatzfähig ist, widmet sich von der Leyen der Entwicklung von Uniformen für schwangere Soldatinnen. Ein Test von 500 Uniformsätzen in verschiedenen Größen und Beschaffenheit schlug mit 650.000 Euro zu Buche, von der Feldbekleidung über Dienstanzüge bis hin zur Strumpfhose“.

Schon bei der Weiterentwicklung des Schützenpanzers Puma mussten die Entwickler Rücksicht nehmen auf Schwangere, so Pazderski. Eine drohende „Fruchtwasserschädigung bei der weiblichen Puma-Besatzung“ könne jetzt zwar ausgeschlossen werden, aber solche Vorgaben erhöhen die Entwicklungskosten um Millionen und wer schickt schon schwangere Frauen in einen Kriegseinsatz? „Die Ministerin setzt immer noch die falschen Prioritäten.“

Zur selben Zeit schlägt das Heer Alarm, wonach „Die derzeitige Herangehensweise an Planung und Beschaffung verhindert, dass die Ausstattung der Landstreitkräfte mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt halten kann.“

Hierzu der stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, Georg Pazderski: „Es ist unbegreiflich, wie eine so wichtige Aufgabe erneut einer Person wie Ursula von der Leyen überlassen werden konnte, die in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Inkompetenz bewiesen hat. Das verdeutlicht einmal mehr, welchen geringen Stellenwert die Sicherheit Deutschlands für Dauerkanzlerin Merkel hat. „Die AfD stellt sich klar hinter die Forderungen der militärisch Verantwortlichen“, so Pazderski.

Quelle: AfD Deutschland