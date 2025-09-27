Caritas nennt Aktivrente „unglaublich ungerecht“

Wie dts berichtet, kritisiert die Caritas die geplante Aktivrente als „unglaublich ungerecht“.

Die Organisation warnt vor Benachteiligungen einkommensschwächerer Gruppen. Gefordert werden Alternativen mit stärkerer Solidarwirkung. In der Politik stößt die Wortwahl auf Zustimmung und Widerspruch.

Die Grundsatzdebatte über Anreize im Alter bleibt offen. Fachkreise verlangen Folgenabschätzungen und transparente Ziele.

Quelle: ExtremNews