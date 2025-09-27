Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Caritas nennt Aktivrente „unglaublich ungerecht“

Caritas nennt Aktivrente „unglaublich ungerecht“

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 10:26 durch Sanjo Babić
Logo von Caritas
Logo von Caritas

Wie dts berichtet, kritisiert die Caritas die geplante Aktivrente als „unglaublich ungerecht“.

Die Organisation warnt vor Benachteiligungen einkommensschwächerer Gruppen. Gefordert werden Alternativen mit stärkerer Solidarwirkung. In der Politik stößt die Wortwahl auf Zustimmung und Widerspruch.
Die Grundsatzdebatte über Anreize im Alter bleibt offen. Fachkreise verlangen Folgenabschätzungen und transparente Ziele.

Quelle: ExtremNews

