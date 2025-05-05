„Da schwingt Sexismus mit“: SPD-Chef verurteilt Angriffe auf Ministerin

Nach Angaben der dts verurteilte SPD-Chef Lars Klingbeil in mehreren Regionalzeitungen der NBR-Gruppe sowie in Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten die Online-Anfeindungen gegen Verena Hubertz. Er fordert deutliche Gegenwehr gegen Misogynie.

Klingbeil stellt klar, eine Schwangerschaft dürfe im Jahr 2025 kein Politikum sein. Frauen in Regierungsämtern würden anders adressiert als Männer, häufig mit abwertenden Stereotypen. Hubertz hatte ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und daraufhin beleidigende Kommentare erhalten.

Der SPD-Vorsitzende verlangt, dass Männer offensiv gegen Sexismus Stellung beziehen. Die Botschaft zielt auf ein respektvolles Klima in politischen Debatten und sozialen Netzwerken – und auf Behörden, die strafbare Hetze konsequent verfolgen.

Quelle: ExtremNews



