AfD: Sonntag sind Landtagswahlen: Jetzt die blaue Erfolgswelle fortsetzen!

An diesem Sonntag haben die Bayern und Hessen die Chance zum Paukenschlag: Mit einer Fortsetzung der AfD-Erfolgswelle können sie nicht nur die einzige wirkliche Opposition in den Landesparlamenten stärken, sondern auch den Druck auf die Ampel erhöhen! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Denn gleich zwei Politikern der etablierten Parteien, die auch bundespolitisch im Fokus stehen, droht eine herbe Klatsche: Nancy Faeser in Hessen (SPD) und Markus Söder in Bayern (CSU). Beide stehen für Massenmigration, beide sind persönlich für extrem geringe Abschiebe-Zahlen verantwortlich – und beide wollen dies vertuschen. Sorgen wir also mit einem bärenstarken AfD-Ergebnis für lange Gesichter bei Faeser und Söder! Eine Wahlniederlage verdient haben sich selbstverständlich auch die Grünen, die sich derzeit aus naheliegenden Gründen im Sinkflug befinden. Vom „Selbstbestimmungsgesetz“ über Heizungsverbote bis zur Massenmigration: Die Grünen sind und bleiben die Partei der ideologischen Ignoranz und Bevormundung. Ach ja – den pseudoliberalen Umfallern von der FDP droht ganz nebenbei das doppelte Ausscheiden aus dem Landtag, was auch kein Wunder ist. Schließlich betätigte sich die FDP nicht nur beim Heizungsverbot als Habecks Steigbügelhalter. Auch die „Freien Wähler“ blinken zwar rechts, haben aber von der autoritären Gesundheitspolitik bis zur Massenmigration alles mitgetragen, was Söder vorgegeben hat. Eine derartige Schein-Opposition brauchen wir nicht. Es gibt eben nur eine Alternative: Die AfD!" Quelle: AfD Deutschland