Strack-Zimmermann verteidigt Röttgen nach Disput mit Scholz

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann widerspricht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf dessen Behauptung, dass der CDU-Politiker Norbert Röttgen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wider besseres Wissen fordere.

"Ich weiß auch nicht, was Herr Scholz da gemeint haben könnte", sagte Strack-Zimmermann dem Internetportal des Senders ntv. "Diese Unterstellung ist schon starker Tobak. Es gibt nur Fakten und die liegen glasklar auf dem Tisch." Der Kanzler hatte in der Regierungsbefragung am Mittwoch, die sich überwiegend um das Thema Taurus drehte, dem Außenexperten Röttgen vorgeworfen, er betreibe in der Taurus-Frage öffentliche Kommunikation, die darauf baue, dass sein Wissen "kein öffentliches Wissen" sei. Röttgen hatte diesen Vorwurf zurückgewiesen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur