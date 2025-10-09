Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Deal steht! Härteres Bürgergeld, Aktivrente, Milliarden für Verkehr

Deal steht! Härteres Bürgergeld, Aktivrente, Milliarden für Verkehr

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 10:16 durch Sanjo Babić
Geld aus der Tasche ziehen, Steuern, Steuererhöhung, Abgaben, Abgabenerhöhung und Betrug (Symbolbild)
Geld aus der Tasche ziehen, Steuern, Steuererhöhung, Abgaben, Abgabenerhöhung und Betrug (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die dts Nachrichtenagentur meldet eine Einigung der Koalitionsspitzen auf ein Maßnahmenpaket zu Bürgergeld, Rente und Verkehr. Nach dts umfasst es schärfere Mitwirkungspflichten, die Aktivrente ab 2026 und mehrjährige Finanzlinien für Infrastruktur. Reaktionen aus Opposition und Verbänden fielen gemischt aus, berichtet dts.

Beim Bürgergeld sollen Sanktionen schneller greifen, zugleich wird die Beratung ausgebaut. In der Rentenpolitik setzt die Aktivrente auf längeres Arbeiten ohne hohe Abzüge. Für die Verkehrspolitik werden Mittel verstetigt und Verfahren beschleunigt, damit Baustellen planbarer werden.

Oppositionsparteien kritisieren das Paket als unausgewogen. Wirtschaftsvertreter begrüßen die Aktivrente und verlässliche Infrastrukturmittel. Sozialverbände warnen vor zu harten Einschnitten bei Leistungsbeziehenden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte doppel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige