Emnid: AfD und Grüne erstmals seit Jahresbeginn wieder gleichauf

AfD und Grüne liegen erstmals seit Jahresbeginn in der Wählergunst wieder gleichauf hinter Union und SPD. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, verliert die AfD einen Zähler gegenüber der Vorwoche und kommt nun auf 12 Prozent. Die Grünen liegen wie in der Vorwoche bei 12 Prozent. Zuletzt lagen beide Parteien in der ersten Januarwoche gleichauf.

Die große Koalition bleibt in der Wählergunst unverändert. CDU/CSU erreichen erneut 34 Prozent, die SPD kommt wie in der Vorwoche auf 18 Prozent. Leicht um einen Punkt zulegen kann die Linke, die nun 11 Prozent erreicht. Die FDP verliert einen Zähler und sinkt auf 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Plus 1). Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 22. und 28. März genau 1.982 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Quelle: dts Nachrichtenagentur