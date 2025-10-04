Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kölns scheidende OB Reker muss nach zehn Jahren im Amt wieder Autofahren lernen

Kölns scheidende OB Reker muss nach zehn Jahren im Amt wieder Autofahren lernen

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 08:12 durch Sanjo Babić
Henriette Reker (2025)
Henriette Reker (2025)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Kölns scheidende Oberbürgermeister Henriette Reker (parteilos) muss nach zehn Jahren Amtszeit mit Dienstwagen und Fahrer erst wieder das Autofahren trainieren. "Ich kann nicht mehr kochen und ich fahre noch nicht gut Auto, weil ich über so viele Jahre einen Fahrer hatte", sagte Reker (68) im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Mit ihrem Ehemann, dem australischen Golflehrer Perry Somers, habe sie in den vergangenen Monaten geübt. Reker sagte: "Ich habe mir ein kleines Auto gekauft und bin mit meinem Mann viele Stunden im Gewerbegebiet Rodenkirchen hin und her gefahren und habe einparken geübt. Aber ich würde immer noch keine weiten Strecken fahren mit dem Auto." Reker scheidet Ende Oktober nach ihrer zehnjährigen Amtszeit aus, auf sie folgt der SPD-Politiker Torsten Burmester (62), der sich am 28. September in der Stichwahl gegen die grüne Kandidatin Berivan Aymaz (53) durchgesetzt hatte.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte packt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige