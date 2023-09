Union reicht am Donnerstag Klage wegen Warburg-U-Ausschuss ein

Nach dem Scheitern der Union am Widerstand der Ampel-Fraktionen, im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zum Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank einzusetzen, wollen CDU und CSU in dieser Woche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht einreichen. Wie die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) berichtet, soll dies bereits am Donnerstag geschehen.

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU) bestätigte dies der Zeitung. Schnieder sagte, mit dem Antrag, "den wir am Donnerstag dieser Woche auf den Weg bringen werden, wollen wir die Fehlentscheidung der Koalition korrigieren und das grundgesetzlich verbriefte Minderheitsrecht der größten Oppositionsfraktion vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzen". Schnieder weiter: "Wir wollen Licht in die dunklen Erinnerungslücken des Bundeskanzlers bringen." Dass die Mehrheitsfraktionen die Einsetzung des Gremiums Anfang Juli in der Finanzaffäre um die Warburg-Bank abgelehnt hätten, sei ein absolut ungewöhnlicher Vorgang gewesen, sagte Schnieder. "Das Recht der größten Oppositionsfraktion, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wurde mit Füßen getreten", sagte er. "Doch davon lassen wir uns als CDU/CSU-Fraktion nicht beeindrucken." Die Bürger hätten ein Anrecht zu erfahren, "was Bundeskanzler Olaf Scholz als damaliger Bürgermeister von Hamburg wirklich wusste und unternommen hat, um einen Steuerbetrug zu verhindern". Quelle: dts Nachrichtenagentur