Schiene, Straße, Wasserstraße: Bund legt mehrjährige Finanzierungsschienen

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 09:51 durch Sanjo Babić
Die Deutsche Bahn ist in der Dauerkritik bgzl. Qualität, Wartung, Preisgestaltung und Pünklichkeit (Symbolbild)
Die Deutsche Bahn ist in der Dauerkritik bgzl. Qualität, Wartung, Preisgestaltung und Pünklichkeit (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Wie die dts Nachrichtenagentur meldet, hat sich die Koalition auf eine abgesicherte Finanzierung zentraler Verkehrsprojekte verständigt. Laut dts geht es um Schienenkorridore, Bundesfernstraßen und Wasserstraßen. Die Mittel sollen über mehrjährige Linien bereitgestellt und beschleunigt abgerufen werden.

Vorgesehen sind höhere Budgets für Generalsanierungen sowie ein fester Anteil für Knoten und Engpässe. Planungs- und Genehmigungsverfahren werden in Pilotregionen gestrafft, um Baustellen besser zu takten. Gleichzeitig will der Bund digitale Baustellenkoordination und Baustellenkommunikation ausrollen.

Die Bauwirtschaft begrüßt verlässliche Zusagen, fordert aber Schutz vor Nachtragsrisiken. Umweltverbände verlangen klare Priorität für die Schiene und eine stärkere Gewichtung von Klimazielen. Über die Ausrichtung im Einzelnen wird in den Haushaltsberatungen weiter gerungen.

Quelle: ExtremNews


