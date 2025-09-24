SPD-Generalsekretär Klüssendorf weist Angriffe der Grünen zurück

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat die Kritik der Grünen an der Haushaltspolitik scharf zurückgewiesen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er verweist auf Rekordinvestitionen und priorisierte Zukunftsbereiche.

Klüssendorf sagte, die Koalition investiere so viel wie nie in Infrastruktur, Bildung und Sicherheit. Der Haushalt verfolge klare Schwerpunkte und halte zugleich die Schuldenbremse ein. Aus seiner Sicht würden die Grünen die Lage verzerrt darstellen.

In der Debatte um Kürzungen betonte der SPD-Politiker, Förderprogramme würden gezielter und effektiver ausgerichtet. Die Union kritisierte die Ampel ihrerseits als planlos.

Quelle: ExtremNews