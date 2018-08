Unterhaltsvorschuss: Zahl der Empfänger ist in Sachsen-Anhalt besonders stark gestiegen

Halle. Die Zahl der Kinder, für die der Staat Unterhaltsvorschuss zahlt, ist seit einer Neuregelung des Gesetzes vor einem Jahr in Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich stark gestiegen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). So bekommen hierzulande inzwischen fast doppelt so viele Kinder Unterhalt wie noch im Juni 2017. Bundesweit stieg die Zahl im selben Zeitraum um 72 Prozent.

Unterhaltsvorschuss soll nach Angaben des Sozialministeriums alleinerziehende Mütter oder Väter entlasten, deren Ex-Partner für die gemeinsamen Kinder keinen Unterhalt zahlen. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde im Juli 2017 deutlich ausgeweitet. So kann der Vorschuss nun auch für Kinder bis zum 18. Lebensjahr beantragt werden. Vor der Gesetzesänderung galt dies nur bis zum zwölften Lebensjahr. In Sachsen-Anhalt profitieren aktuell mehr als 30 000 Kinder vom Unterhaltsvorschuss. Warum die Zahlen hierzulande deutlich stärker als im Bundestrend angestiegen sind, soll eine Auswertung zeigen. Säumige Mütter oder Väter zahlen ihre Schulden jedoch selten zurück. Dies passiert nach Ministeriumsangaben nur in 21 Prozent der Fälle, in denen der Staat in Vorleistung gegangen ist. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)