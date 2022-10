Marcel Queckenmeyer: Der Mittelstand muss gefestigt und gestärkt werden!

Am kommenden Sonntag gilt es! Die Landtagswahl in Niedersachsen könnte zu einer Richtungsentscheidung werden, wie es mit ganz Deutschland weitergehen soll: weiter in Richtung des privatwirtschaftlichen Niedergangs – oder doch lieber hin zu einer Politik, die in erster Linie deutsche Interessen vertritt und die schlimmsten Folgen der desaströsen Ampelpolitik abwendet?

Sehen Sie anbei das Interview des AfD-Kandidaten Marcel Queckemeyer. Hier zum Video: Quelle: AfD Deutschland