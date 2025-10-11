Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik René Springer: Tariftreuegesetz ist Bürokratie-Monster und Wettbewerbsbremse

René Springer: Tariftreuegesetz ist Bürokratie-Monster und Wettbewerbsbremse

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 12:25 durch Sanjo Babić
René Springer (2025) Bild: AfD Deutschland
René Springer (2025) Bild: AfD Deutschland

Die Bundesregierung will mit dem sogenannten Tariftreuegesetz künftig Bundesaufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die tarifgebunden sind. Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, erklärt dazu: „Das Tariftreuegesetz ist nichts anderes als ein Bürokratie-Monster, das den Mittelstand gängelt und den Wettbewerb verzerrt."

Springer weiter: "Wer glaubt, dass Wohlstand und faire Löhne durch immer neue Vorschriften entstehen, hat den Kern der sozialen Marktwirtschaft nicht verstanden. Statt Arbeitgeber mit neuen Nachweispflichten und Prüfinstanzen zu überziehen, sollte der Staat endlich dafür sorgen, dass Leistung sich wieder lohnt – durch geringere Abgaben, weniger Regulierung und eine faire Steuerpolitik. 

Mit immer neuen Gesetzen gegen vermeintliches ,Lohndumping‘ werden am Ende nur kleine und mittlere Betriebe vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die AfD-Fraktion will Wohlstandslöhne, aber keine staatlich verordnete Tarifbindung. Statt noch mehr Bürokratie, fordern wir eine mittelstandsfreundliche Vergabepolitik.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte anteil in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige