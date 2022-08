Berlin hat jetzt einen Rio-Reiser-Platz

Im Berliner Bezirk Kreuzberg gibt es nach jahrelangem Streit jetzt einen Rio-Reiser-Platz. Über tausend Menschen kamen am Sonntag anlässlich der endgültigen Umbenennung des früheren Heinrichplatzes, darunter auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), eine frühere Wegbegleiterin des Künstlers.

Sie bekam einzelne Pfiffe und "Hau ab"-Rufe zu hören, aber überwiegend Applaus. In den 1980ern war sie Managerin der Politrockband Ton Steine Scherben um Rio Reiser. Der 1996 verstorbene Künstler hatte und hat mit seiner Band Kultstatus in Kreuzberg, unter anderem wegen des "Rauch-Haus-Song", dem Soundtrack der linken Hausbesetzer-Szene. Um die Umbenennung des Heinrichplatzes hatte es jahrelangen juristischen Streit gegeben. Die eigentlich schon im April 2021 erfolgte Umbenennung wurde wegen der Einsprüchen von Anwohnern bis zu einer juristischen Klärung verschoben. Dabei hat der Name nur symbolische Bedeutung: als Postadresse dient er für niemanden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur