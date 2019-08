Högl spricht sich für Fortsetzung der Großen Koalition aus

Eva Högl, Vize-Fraktionschefin der SPD im Bundestag, hat sich für das Weiterbestehen der Großen Koalition ausgesprochen. Högl sagte am Montag im Inforadio vom rbb: "Wir sind bis 2021 gewählt. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, es ist gut, das fortzusetzen und noch die Zeit zu nutzen, um viel für die Menschen in Berlin und darum herum zu bewegen."

Die SPD-Politikerin sagte weiter, natürlich lenke die Suche nach einer neuen Parteispitze etwas von der Regierungsarbeit ab: "Die Aufmerksamkeit liegt jetzt darauf, wer die SPD in Zukunft führen wird - das ist auch eine wichtige Frage", so Högl. "Aber wir in der Bundestagsfraktion konzentrieren uns jetzt darauf, die inhaltlichen Dinge auf den Weg zu bringen." Dafür müsse man konzentriert mit der Union zusammenarbeiten.

Eine eigene Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz lehnte Högl ab: "Olaf Scholz hat mich nicht gefragt - und ich möchte auch nicht für den Vorsitz kandidieren. Ich habe genug Arbeit als stellvertretende Fraktionsvorsitzende."

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)