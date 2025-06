Linken-Chef sieht Partei vor "Herkulesaufgabe"

Der Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, sieht die Umbrüche in seiner Partei als Herausforderung an. "Worüber ich nachdenke, ist, wie wir diesen Auf- und Umbau der neuen Partei schaffen, ohne die alten Stärken zu verlieren", sagte van Aken der "Rheinischen Post".

"Das ist eine Herkulesaufgabe, vor der wir stehen." Die Hälfte der Mitglieder sei noch nicht einmal seit einem Jahr dabei. "Das führt zu Reibung, das hören wir auch aus Kreisverbänden", so van Aken weiter.



Auf die kürzlich geäußerte Kritik von Bodo Ramelow an Veränderungen in der Partei räumte van Aken ein, es gebe Umbrüche. Ramelow hätten "einige Erfahrungen umgetrieben". Er habe sich mit Ramelow "vor einigen Tagen in Ruhe hingesetzt und über viele Sachen geredet". Medial sei Ramelows Blogeintrag allerdings "zu einer irreführenden Schlagzeile verkürzt worden".

Quelle: dts Nachrichtenagentur