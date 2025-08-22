Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Stephan Brandner: Weitere verrückte SPD-Vorschläge zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts

Stephan Brandner: Weitere verrückte SPD-Vorschläge zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 12:46 durch Sanjo Babić
Stephan Günther Brandner (2024)
Stephan Günther Brandner (2024)

Foto: Adam Aboudou
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach der glücklicherweise gescheiterten Kandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf kündigt SPD-Fraktionschef Miersch nun eine neue Kandidatin an. Die Personalie solle aber zunächst geheim gehalten und erst hinter verschlossenen Türen mit dem Koalitionspartner CDU/CSU und den kleinen Oppositionsparteien besprochen werden. Die AfD als größte Oppositionsfraktion und in den Umfragen schon lange stärkste Partei bleibt außen vor.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, erklärt, dass das Bundesverfassungsgericht durch die beiden Kandidatinnen Kaufhold und Brosius-Gersdorf schon genügend Schaden genommen habe. Weitere Hinterzimmermauscheleien und Geheimverhandlungen könne sich Deutschland nicht leisten.

"In den Gazetten geistern viele Namen, nun auch die von Katarina Barley und Nancy Faeser - also gleich von zwei gescheiterten SPD-Ministerinnen - herum. Beide gelten als ausgewiesene AfD-Hasserinnen, was in der SPD genug Qualifikation zu sein scheint. Dass es schon längst nicht mehr um die einfache Besetzung vakanter Richterstellen, sondern um die gezielte Politisierung des höchsten deutschen Gerichts geht, dürfte nun für jeden offensichtlich sein und ist eine Schande für unsere Demokratie und die Gewaltenteilung."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte methan in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige