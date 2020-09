Niedersachsen verlängert Herbstferien 2023 und verkürzt Osterferien 2024

Das Land Niedersachsen verlängert die Herbstferien im Jahr 2023 ausnahmsweise, und zwar mit einem geschickt gelegten Brückentag. So dauern die Herbstferien dann knapp zweieinhalb statt zwei Wochen. "Es ist gelebte Tradition in Niedersachsen, eintägige Brückentage als Ferientage festzulegen", sagte Niedersachsens Schulminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Eigentlich sollte die Schule nach den Herbstferien 2023 am Montag, 30. Oktober, wieder starten. Dienstag, 31. Oktober (Reformationstag), ist ein Feiertag, sodass das Land den Montag, 30. Oktober, kurzerhand zum Ferientag erklärt hat. Die Schule startet also erst wieder am Mittwoch, 1. November 2023. "Zugleich können wir so die Reisetätigkeit über die Herbstferien ein wenig entzerren", fügte Tonne an.

Wieder eingespart wird der zusätzliche Ferientag am Ende der Osterferien 2024, die bis Dienstag, 2. April, gehen sollten. Der Dienstag als Ferientag fällt nun weg. Montag, 1. April 2024, ist Ostermontag, am Dienstag, 2. April, geht die Schule wieder los. Niedersachsen hatte den Reformationstag 2018 als Feiertag eingeführt. In acht weiteren Bundesländern gilt er ebenfalls als Feiertag, so beispielsweise auch in Bremen. Niedersachsen hat sein Vorgehen mit dem Nachbarbundesland abgestimmt, das nun genauso verfährt.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)