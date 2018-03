Luftbelastung in Städten: Grüne fordern dichteres Messnetz

Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter fordert mehr Aufklärung über die Luftbelastung in deutschen Städten. "Die Messungen der Deutschen Umwelthilfe legen den Finger in die Wunde", sagte Hofreiter der "Passauer Neuen Presse" mit Blick auf die neue Studie über die Stickoxidbelastung.

Das Leben von vielen Menschen in Deutschland sowohl in Großstädten als auch in Mittel- und Kleinstädten werde durch Stickoxid beeinträchtigt. "Wir brauchen mehr Aufklärung über die Luftbelastung in unseren Städten und ein dichteres Messnetz", so Hofreiter. "Die Bundesregierung muss endlich die Gesundheit der Menschen über die Kumpanei mit Autobossen stellen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur