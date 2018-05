Berliner Bildungssenatorin Scheeres: Kita-Gutschein soll weiter für die ganze Stadt gelten

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat sich dagegen ausgesprochen, dass Kita in kinderreichen Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg oder Mitte nur noch Kinder aus dem eigenen Bezirk aufnehmen. »Ich möchte nicht, dass die Bezirke sich abschotten«, sagte Scheeres der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«. Der gesetzliche Kita-Gutschein solle weiterhin für die ganze Stadt gelten. »Die Bezirke müssen Kindern mit Rechtsanspruch einen Kita-Platz vermitteln«, so die Senatorin.

Zudem sprach sich Scheeres dafür aus, den Erzieherberuf durch höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. »Berlin kann und muss es sich leisten, dass Erzieherinnen und Erzieher deutlich besser bezahlt werden.« Dabei müsse es sich nicht nur um eine Zulage, sondern um eine höhere tarifliche Eingruppierung handeln. In Berlin fehlen derzeit 3000 Kitaplätze. Hauptgrund für die Situation ist der Mangel an ausgebildeten Erziehern. Quelle: neues deutschland (ots)