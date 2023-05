Bernhard: Der Heizungshammer ist der reine Aberwitz!

„Wir haben uns bei der Energiewende geirrt“ – das sagen nicht nur die AfD und Millionen von Menschen in Deutschland, sondern sogar Habecks entlassener Staatssekretär Graichen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard fragt deshalb in seiner Rede, warum Habeck trotzdem an der „Energiewende“ festhält, wenn sogar sein grüner Vertrauter schon vor zehn Jahren die Unsinnigkeit des Projekts festgestellt hat. Warum werden Landschafts- und Artenschutz ausgehebelt und die Umweltverträglichkeitsprüfung außer Kraft gesetzt, um den Bau von Windrädern zu ermöglichen?

„Jetzt muss auch dieser Heizungshammer weg!“, fordert Bernhard in seiner emotionalen Rede. Es sei völlig absurd, dass man den Menschen das Heizen mit Gas verbieten will, während die Regierung gleichzeitig 50 Gaskraftwerke bauen will, um mit dreckigem Fracking-Gas den Strom fürs Heizen zu erzeugen. „Was für ein Aberwitz!“, sagt Bernhard – doch Aberwitz gehört ohnehin auch in allen anderen Politikbereichen zum Dauerzustand dieser Regierung.





Quelle: AfD Deutschland