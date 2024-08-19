Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wagenknecht lässt Zukunft im BSW offen

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
Sahra Wagenknecht (2024)
Sahra Wagenknecht (2024)

Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Co-Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, lässt offen, welche Rolle sie zukünftig in der nach ihr benannten Partei spielen will. "Frau Wagenknecht wird sich selbstverständlich weiterhin für das BSW engagieren", sagte eine Parteisprecherin der "Bild".

"In welcher Rolle, das wird der Parteitag am 6. und 7. Dezember in Magdeburg entscheiden."

Die BSW-Spitze hat ihre Mitglieder aufgefordert, der Partei einen neuen Namen zu geben. Aktuell steht BSW für Bündnis Sahra Wagenknecht. In Teilen der Partei wird daher vermutet, dass sich Wagenknecht aus der führenden Position in der Partei zurückziehen möchte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

