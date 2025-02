CDU-Chef will nun doch Rot-Grün-Koalition: Merz lügt Dir ins Gesicht!

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: CDU-Chef Merz lügt den Bürgern ins Gesicht und peilt in Wahrheit eine Koalition mit der SPD oder den Grünen an – oder gar mit Beiden. Er sei weiterhin zu Gesprächen mit der SPD bereit, beteuert Merz. Und auch einen Pakt mit den Grünen schließt er weiterhin nicht aus. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der Kanzlerkandidat der Union geht vor den Parteien der Rest-Ampel förmlich auf die Knie: SPD und Grüne seien „schon ganz vernünftig“, wenn es darum gehe, „vernünftige und richtige Entscheidungen zu treffen“. Merz bezog sich dabei auf ein Gesetz zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt, welches die Union gemeinsam mit SPD und Grünen verabschiedete. Doch Frauen können unter einer schwarz-grünen oder schwarz-roten Koalition schon deshalb nicht mit einem besseren Schutz vor Gewalt rechnen, weil eine solche Koalition die illegale Massenmigration ungebremst vorantreiben würde. Merz weiß das ganz genau. Er weiß, dass die Fortsetzung dieser Politik zu noch mehr Messertoten und noch mehr Gruppenvergewaltigungen führen muss. Dennoch sperrt er sich krampfhaft gegen eine Koalition mit der AfD und bettelt nach der Abstimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz schon wieder um die Anerkennung des linken Lagers. Mit einer CDU-Regierung würde es in allen zentralen Politikfeldern ein verheerendes Weiter-so geben: Es ginge weiter mit Massenmigration und der politischen Dauersabotage gegen Abschiebungen. Es ginge weiter mit Deindustrialisierung und Energieverteuerung. Es ginge weiter mit Gender-Unfug, Bildungsverfall und Identitätszerstörung. Für die Bürger gibt es nur eine Möglichkeit, diesen Niedergang unseres Landes zu stoppen – indem sie die AfD bei der Bundestagswahl am 23. Februar zur stärksten Kraft machen!" Quelle: AfD Deutschland