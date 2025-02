Hans-Jürgen Goßner MdL: „Zwei Jahre Waffenverbotszone in Stuttgart“

Der sicherheitspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Jürgen Goßner MdL hat die Bilanz der Stuttgarter Waffenverbotszone als erwartbar bewertet: „Das Resümee hat genau das erbracht, was wir vorhergesagt haben: die Messerkriminalität ist in dieser Zeit gestiegen. Und: man muss in dieser SWR-Meldung zwischen den Zeilen lesen, viele Aussagen werden gar nicht getroffen oder nur angedeutet."

Goßner weiter: "Wir hätten schon gern gewusst, auf wessen Konto diese 116 Verfahren gehen, ob es eher alte Damen sind, deren Handtasche durchwühlt wurde, oder doch die altbekannte, aggressive Klientel mit Migrationshintergrund. Eins ist klar: nicht die Messer sind schuld, sondern die Messermänner. Und diese kommen nicht aus der alternden und eingeschüchterten deutschen Bevölkerung“. Quelle: AfD BW