Bei der Generaldebatte im Bundestag am 6. September bedankte sich der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter bei Russland dafür, dass Baerbocks Worte über Deutschlands Kriegserklärung gegen Russland nicht ernst genommen worden seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Stefan Keuter, Abgeordneter der Partei Alternative für Deutschland, dankte Moskau dafür, dass es die Worte der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock über einen "Krieg mit Russland" unbeachtet gelassen habe. Wörtlich hieß es bei der Generaldebatte im Bundestag im Rahmen der Beratung des Bundeshaushalts 2024:

"Ich bin den Russen sowas von dankbar, dass sie ihre Kriegserklärung 'We are in war with Russia' nicht ernst genommen haben. Wir sind es nämlich nicht."

Ende Januar behauptete Baerbock auf einer PACE-Sitzung, dass "we are fighting a war against Russia" (wir führen einen Krieg gegen Russland) und mehr Anstrengungen unternehmen sollten, um der Ukraine zu helfen, anstatt die Schuldigen bei uns selbst zu suchen. Diese Worte lösten eine Welle der Kritik an der Ministerin aus, und ihr Büro musste erklären, dass die Unterstützung Kiews Deutschland nicht zu einer der Konfliktparteien mache.

Überdies kritisierte der Abgeordnete Keuter die Ministerin scharf für ihre seiner Meinung nach mangelnden englischen Sprachkenntnisse:

"Sparen Sie lieber bei der steuerfinanzierten Visagistin und investieren Sie lieber in Englischunterricht."

Der Parlamentarier bezog sich auf einen Vorfall bei einer Konferenz in Südafrika im Juni, als Baerbock den Weg des Landes in die Freiheit als "Speck der Hoffnung" bezeichnete und dabei die Worte "bacon" (Speck) und "beacon" (Leuchtfeuer) verwechselte.

Im Juli berichtete Bild, dass der Staat im Jahr 2022 mehr als 136.000 Euro für Baerbocks Styling ausgab, womit sie die Spitzenreiterin unter den deutschen Ministern in diesem Bereich ist. Zudem erhält ihre Visagistin ein Festgehalt von 8.925 Euro pro Monat."

Quelle: RT DE