Christina Baum: Moratorium für Covid-Impfstoffe auch in Deutschland

Zur Aussage des leitenden medizinischen Beraters der „Make America Healthy Again“-Bewegung, Aseem Malhotra, wonach die Covid-Impfstoffe ihre Marktzulassung in den USA verlieren könnten, teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Ein Moratorium auch in Deutschland und Europa wäre die logische Konsequenz der Forderung unserer Fraktion, dass derlei Impfstoffe nur zugelassen werden dürfen, wenn sie ausreichend erforscht und sicher sind."

Die Notzulassungen führten zu einem weltweiten Menschenexperiment unvorstellbaren Ausmaßes. Vor dem Hintergrund, dass führende Politiker noch immer die Folgen verharmlosen oder Schäden verleugnen, ist zum Schutz der Gesundheit der Menschen eine vollständige Aussetzung der Zulassungen dringend erforderlich.

Die Politik darf nie wieder derart totalitär das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzen. Wir als AfD-Fraktion stehen für eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik ohne Zwang.“

Quelle: AfD Deutschland