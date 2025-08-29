Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Christina Baum: Moratorium für Covid-Impfstoffe auch in Deutschland

Christina Baum: Moratorium für Covid-Impfstoffe auch in Deutschland

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 07:27 durch Sanjo Babić
Christina Baum (2025) Bild: AfD Deutschland
Christina Baum (2025) Bild: AfD Deutschland

Zur Aussage des leitenden medizinischen Beraters der „Make America Healthy Again“-Bewegung, Aseem Malhotra, wonach die Covid-Impfstoffe ihre Marktzulassung in den USA verlieren könnten, teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Ein Moratorium auch in Deutschland und Europa wäre die logische Konsequenz der Forderung unserer Fraktion, dass derlei Impfstoffe nur zugelassen werden dürfen, wenn sie ausreichend erforscht und sicher sind."

Die Notzulassungen führten zu einem weltweiten Menschenexperiment unvorstellbaren Ausmaßes. Vor dem Hintergrund, dass führende Politiker noch immer die Folgen verharmlosen oder Schäden verleugnen, ist zum Schutz der Gesundheit der Menschen eine vollständige Aussetzung der Zulassungen dringend erforderlich. 

Die Politik darf nie wieder derart totalitär das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzen. Wir als AfD-Fraktion stehen für eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik ohne Zwang.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte verzug in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige