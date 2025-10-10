Horror in Herdecke! Bürgermeisterin gequält

BILD berichtet von einem schweren Gewaltverbrechen an der Bürgermeisterin Iris Stalzer von Herdecke. Laut Artikel wurde sie stundenlang in einem Keller von ihrer Adoptivtochter mit Messern und Feuer gefoltert; die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Details zum Tatmotiv sind noch unklar, heißt es weiter.

Die Ermittler sichern Spuren, werten Umfeldkontakte aus und prüfen mögliche Drohzusammenhänge. Für die Betroffene wird psychologische und medizinische Betreuung organisiert. Die Stadtverwaltung reagiert schockiert und bündelt Vertretungsregelungen.

Politik und Verbände verurteilen den Angriff scharf und warnen vor zunehmender Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger. Hinweise aus der Bevölkerung werden vertraulich entgegengenommen. Ob ein Tatverdächtiger ermittelt ist, teilten die Behörden zunächst nicht mit.

Quelle: ExtremNews



