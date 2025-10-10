Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Horror in Herdecke! Bürgermeisterin gequält

Horror in Herdecke! Bürgermeisterin gequält

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 14:05 durch Sanjo Babić
Iris Stalzer (2025) Bild: Screenshot Internetseite: "https://irisstalzer-herdecke.de/wp-content/uploads/2025/04/Bild4-1-scaled.png" / Eigenes Werk
Iris Stalzer (2025) Bild: Screenshot Internetseite: "https://irisstalzer-herdecke.de/wp-content/uploads/2025/04/Bild4-1-scaled.png" / Eigenes Werk

BILD berichtet von einem schweren Gewaltverbrechen an der Bürgermeisterin Iris Stalzer von Herdecke. Laut Artikel wurde sie stundenlang in einem Keller von ihrer Adoptivtochter mit Messern und Feuer gefoltert; die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Details zum Tatmotiv sind noch unklar, heißt es weiter.

Die Ermittler sichern Spuren, werten Umfeldkontakte aus und prüfen mögliche Drohzusammenhänge. Für die Betroffene wird psychologische und medizinische Betreuung organisiert. Die Stadtverwaltung reagiert schockiert und bündelt Vertretungsregelungen.

Politik und Verbände verurteilen den Angriff scharf und warnen vor zunehmender Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger. Hinweise aus der Bevölkerung werden vertraulich entgegengenommen. Ob ein Tatverdächtiger ermittelt ist, teilten die Behörden zunächst nicht mit.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sari in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige