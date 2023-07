Nur die AfD stoppt die Ampel-Inflation!

Es sind Zahlen, hinter denen sich traurige Schicksale verbergen: Familien, die sich auch bei bestem Sommerwetter nicht mehr den Besuch im Eiscafé leisten können. Senioren, die auf ihre alten Tage ihre Wohnungen verlassen oder ihr Haus aufgeben müssen. Biografien und Lebensleistungen, die in Trümmern liegen – wegen einer politisch verursachten Massenverarmung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Allein im Juni verteuerten sich die Nahrungsmittel gegenüber dem Vorjahresmonat um 13,7 Prozent, die allgemeine Inflationsrate stieg schon wieder auf 6,4 Prozent. Was hat die Ampel-Regierung aus unserem Land gemacht?

Der Verbraucherpreis-Index für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke zeigt das Ausmaß der Teuerung: Im Dezember 2021 – dem Monat des Amtsantritts der Ampel – lag dieser Wert bei 104,8. Im Juni 2023 lag er schon bei 130,4. Das entspricht einem Anstieg von 24,43 %. Die Nahrungsmittel in Deutschland sind somit seit Antritt der Ampel-Regierung rund ein Viertel teurer geworden! Und mit dem Versuch, die Schuld an der Entwicklung allein auf den Ukraine-Krieg zu schieben, darf man die Bundesregierung nicht davonkommen lassen. Bereits im November 2021 – also mehrere Monate vor Beginn der Kampfhandlungen – stieg die Inflationsrate auf mehr als fünf Prozent.

In Wahrheit sind es nämlich vor allem hausgemachte Ursachen, die dafür sorgen, dass die fleißigen Bürger unseres Landes immer weniger die Früchte ihrer Anstrengungen ernten können: Energiepreis-Explosion durch Atomausstieg und „Energiewende“, nutzlose Russland-Sanktionen, uferlose Steuern und Abgaben, CO2-Abzocke, und und, und… Um all diese Irrwege zu korrigieren, hat die AfD bereits im September einen Antrag mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog in den Bundestag eingebracht. Die Menschen in Deutschland haben sich den Erhalt ihres Wohlstands verdient – sorge auch Du bei der nächsten Wahl dafür, dass die Abzock-Ampel in ihre Schranken gewiesen wird!"

Quelle: AfD Deutschland