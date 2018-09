Emnid: AfD legt nach Chemnitz-Vorfällen zu

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz und den sich anschließenden, teils gewalttätigen Protesten kann die AfD in der von Emnid gemessenen Wählergunst dazu gewinnen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, legt die Partei einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche zu und steht bei 15 Prozent. Ein Plus verzeichnet auch die SPD, die um einen Punkt auf 19 Prozent steigt.

Die CDU/CSU bleibt wie in der Vorwoche bei 30 Prozent. FDP und die Linke stehen jeweils unverändert bei 9 Prozent. Einen Punkt abgeben müssen die Grünen, die nun auf 14 Prozent kommen. Auf die sonstigen Parteien entfallen 4 Prozent, ein Punkt weniger als noch in der Woche davor.

Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 23. und 29. August genau 2.390 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: