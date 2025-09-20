Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Umstrittener A100-Ausbau: Berlin gibt neues Teilstück frei – Debatte über Stadtverkehr intensiviert sich

Umstrittener A100-Ausbau: Berlin gibt neues Teilstück frei – Debatte über Stadtverkehr intensiviert sich

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 06:40
Autobahn
Autobahn

Bildrechte: DEKRA Fotograf: Werner Popp

Die Tagesschau berichtet über die Freigabe eines neuen A100-Teilstücks in Berlin, begleitet von Protesten und Befürwortern. Der Tagesspiegel ordnet die Entscheidung mit Blick auf Stadtentwicklung, Klimaziele und Alternativen im Nahverkehr ein.

Mit der Eröffnung des jüngsten Abschnitts der A100 rückt die seit Jahren geführte Grundsatzfrage in den Mittelpunkt, wie Berlin Verkehr, Klima- und Lärmschutz, Gewerbe- und Wohnraumbedarf miteinander versöhnt. Befürworter verweisen auf bessere Erreichbarkeit von Gewerbestandorten, weniger Schleichverkehr in Kiezen und die Entlastung einzelner Magistralen. Gegner kritisieren zusätzliche Autokapazitäten, das Verdrängen von Flächen für Rad, Grün und Schiene sowie langfristige Emissionseffekte.

Parallel zum Start des Abschnitts laufen Planungen und Streit um den nächsten Bauabschnitt. Verkehrsplaner diskutieren Lärmschutz, Luftreinhaltewerte, Rückbau-Optionen an der Oberfläche und die Verzahnung mit ÖPNV und Radachsen. Ein genauer Belastungstest steht an, wenn Baustellen auf Hauptkorridoren und die Pendlerströme in den Alltag zurückkehren. Für den Senat bleibt entscheidend, ob begleitende Maßnahmen wie Parkraummanagement, Busbeschleunigung und Kiezblocks die Balance wahren können.

