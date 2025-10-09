Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Merz: „Auch nach 2035 dürfen CO₂-Autos fahren!“

Merz: „Auch nach 2035 dürfen CO₂-Autos fahren!“

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 16:50 durch Sanjo Babić
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) plädiert laut dts dafür, nach 2035 weiterhin Fahrzeuge mit CO₂-Emissionen zuzulassen. Er spricht sich für Technologieoffenheit und Effizienzgewinne aus.

Merz argumentiert, synthetische Kraftstoffe und Hybridlösungen könnten Emissionen ebenfalls senken. Zudem brauche es Übergangsfristen für Zulieferer und Pendler. Ein starres Verbot laufe an realen Bedürfnissen vorbei.

Klimaschützer widersprechen und sehen nur vollelektrische Antriebe auf Paris-Kurs. Die Industrie fordert verlässliche Rahmenbedingungen, egal für welchen Pfad sich die Politik entscheidet. In Brüssel wird über Ausnahmen und Nachbesserungen weiter gerungen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte docke in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige