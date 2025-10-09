Merz: „Auch nach 2035 dürfen CO₂-Autos fahren!“

CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) plädiert laut dts dafür, nach 2035 weiterhin Fahrzeuge mit CO₂-Emissionen zuzulassen. Er spricht sich für Technologieoffenheit und Effizienzgewinne aus.

Merz argumentiert, synthetische Kraftstoffe und Hybridlösungen könnten Emissionen ebenfalls senken. Zudem brauche es Übergangsfristen für Zulieferer und Pendler. Ein starres Verbot laufe an realen Bedürfnissen vorbei.

Klimaschützer widersprechen und sehen nur vollelektrische Antriebe auf Paris-Kurs. Die Industrie fordert verlässliche Rahmenbedingungen, egal für welchen Pfad sich die Politik entscheidet. In Brüssel wird über Ausnahmen und Nachbesserungen weiter gerungen.

Quelle: ExtremNews



