Sicherheitskabinett tagt am Mittwoch erneut zum Nahostkonflikt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwochnachmittag kurz nach seiner Rückkehr aus Kairo an einer Sitzung des Sicherheitskabinetts der Bundesregierung teilnehmen.

Dabei werde er von seinen Eindrücken und von seinen Gesprächen in Israel und Ägypten berichten, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwochmittag in Berlin. Der zentrale Gegenstand der Tagung des Sicherheitskabinetts werde wohl die Erörterung der Lage in Nahen Osten und ihre Folgen sein.

Zu dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlichen Hunderten von Toten hatte Scholz sich bereits bei seinem Besuch in Kairo geäußert und dabei eine gründliche Aufklärung gefordert: "Noch wissen wir nicht genau, was passiert ist", sagte er am Mittwoch nach einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah al-Sisi. "Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird."

Quelle: dts Nachrichtenagentur